Yandaş yazar: Ankara'nın gündemi ile halkın gündemi arasında dağlar kadar fark var

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında "Ankara'nın gündemi ile halkın gündemi arasında dağlar kadar fark var" ifadesine yer verdi.

Donat'ın "Şehitler Diyarı" başlıklı yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Rauf Denktaş Pazar Yeri... Pazarcı diyor ki... 'İşler durgun.' Alışverişe gelen teyze diyor ki... 'Her şey ateş pahası.' Yanımıza yaklaşan bir Kırıkkaleli... Emekli öğretmen... Diyor ki: 'Pahalılığın nedeni akaryakıt fiyatları... Akaryakıt ucuzlamadan çarşının ateşi düşmez.' Pazarı dolaşmaya devam. Pazarcının biri, 'Millet cebindeki parayı bayramda tüketti' diye konuşuyor. Diğeri... Müşterinin, 'iki kilogram yerine bir kilogram sebze-meyve almaya başladığını' söylüyor.

Editörümüz Yaşar Önel, 'Seçim... Siyaset... Parti' konusunu açacak oluyor... 'Pazar anketi' için. Ama... Pazarcı da, müşteri de 'siyasete, seçime karşı soğuk'.' Ekonomi sohbetinde, herkesin söyleyeceği söz var... Hem de uzun uzun. Siyasete gelince... İnsanlar suskun. Özetle... Ankara'nın gündemi ile halkın gündemi arasında dağlar kadar fark var."