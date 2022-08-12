Sabancı'dan ilk yarıda 16,3 milyarlık kâr

Sabancı Holding, ilk 6 aylık dönemde kombine satışlarını yüzde 162 artışla 165 milyar TL seviyesine yükseltti.

Aynı dönemde 6,4 milyar TL kombine yatırım yapan Holding’in altı aylık konsolide net kârı 16,3 milyar TL oldu.

6 aylık finansal sonuçları değerlendiren Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sabancı Topluluğu olarak, küresel çapta yaşanan belirsizlikler ve bu belirsizliklerin getirdiği zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi pusula kabul ederek yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Fiziki sınırların her geçen gün ortadan kalktığı dünyada, ortaya koyduğumuz ‘yeni ekonomi’ odaklı büyüme stratejimiz, 'Dünya’nın Sabancı’sı' yaklaşımımızın en önemli itici gücü konumunda” ifadelerini kullandı.