Yandaş medya Tarkan klibiyle ilgili yalan haber yaptı, yalan ortaya çıkınca haberi sildi

Yandaş medya Tarkan Geççek şarkısının klibiyle ilgili bir yalan haber yayınladı.

Sabah A Haber ve Melih Gökçek’in oğluna ait Beyaz Gazete, “şarkının klibinde bilgisayar başında altında şort, üstünde gömlek kravatla rol alan Ş. A’nın FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen eski bir öğretmen olduğunu ve yurtdışına çıkış yasağı olduğunu iddia etti.

Haberde, "Ş. A’nın adı bir örgüt üyesinin ifadesinde örgüt sohbetlerine gelip giden, örgütün sendikasına üye olan bir kişi olarak geçiyor" iddiası ortaya atıldı.

Haberin doğru olmadığı ortaya çıkınca haber tüm sitelerden silindi.