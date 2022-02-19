Sarıgül'den Tarkan açıklaması: Sanatçıları siyasallaştırmayı doğru bulmayız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' hakkında değerlendirmede bulunarak "Tarkan'ın söylediği şarkıyı A siyasi partisine, B siyasi partisine mal etmeyi, Tarkan'ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı biz kesinlikle doğru bulmuyoruz" dedi.

Sarıgül, Hatay'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında erken seçimden yana olmadıklarını ifade etti. Sarıgül, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini dile getirerek, "Seçim zamanı vatandaş sandığa gider, takdir ve değerlendirmesini yapar" dedi.

Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' ile ilgili değerlendirmesi sorulan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Sanatçılar topluma mal olmuş insanlardır. Sanatçıların bir siyasi partisi olmaz. Sanatçıları siyasallaştırmayı asla doğru bulmayız. Tarkan'ın söylemiş olduğu şarkıyı siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız. Tarkan önemli bir değerdir, dünya starıdır ama Tarkan toplumun içinden geldiği gibi şarkılarını söyler. Tarkan'ın söylediği şarkıyı A siyasi partisine, B siyasi partisine mal etmeyi, Tarkan'ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı biz kesinlikle doğru bulmuyoruz."

Sarıgül, "Tarkan'ın şarkısının arkasına sığınıp gündemi değiştirmeye çalışmak Ak Parti'nin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değildir" dedi.