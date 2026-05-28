Yandaş medya sıraladı: Kılıçdaroğlu'nun 'A takımı'ndaki isimler kimler?

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması sonrası AKP tarafından yerine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımına yönelik iddialar yandaş medya kulislerine yansımaya devam ediyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, bayram sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, 9 kişilik "dar ama etkili" bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi. Yeni yapılanmada, hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği öne sürülüyor.

Buna göre örgüt yönetiminin Müslim Sarı’ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek’in getirilmesi, yerel yönetimlerin ise Orhan Sarıbal’a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra Genel Saymanlık için Bülent Kuşoğlu’nun adı geçiyor.

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim görevi için Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerinden biri olan Deniz Demir’in adı öne çıkarken, idari ve mali işlerde, daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztrak, sosyal politikalarda daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu’nun görev alabileceği ifade ediliyor.

Daha önce Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik’in de MYK’ya girebileceği iddia ediliyor.

Öte yandan "Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu" kurularak başına Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar birlikte çalışan Mehmet Akif Hamzaçebi’nin getirileceği konuşuluyor.