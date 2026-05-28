Yandaşlardan üç senaryo iddiası: ‘Yeni kurulacak parti sağ ve liberal çizgide olacak, Özal modeli’

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CHP’ye yönelik AKP’nin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel tavrını net şekilde açıklamıştı.

Yeni partiye kapıyı kapatan Özel, CHP’nin bir an önce kurultaya gitmesini talep ediyor ve sonuçta CHP Genel Başkanı olacağını ifade ediyor.

Özel’in yaptığı bu net açıklamalara rağmen, özellikle İmamoğlu cephesinin yeni parti talebinde bulunduğu da kulislerde konuşuluyor.

Son dönemde sık sık CHP içinden paylaşımlar yapmaya başlayan yandaş isim Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Özel’in önünde üç senaryo olduğunu öne sürdü.

Bu seçeneklerden birinin Özel’in açıkça dile getirdiği CHP’de kalmak, bir diğer seçeneğin yeni parti kurmak ve son seçeceğin ise var olan bir partiye katılmak olduğunu dile getiren Burhan, İmamoğlu’na ilişkin de ilginç bir iddiada bulundu:

Yeni kurulacak parti CHP çizgisinde olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun kafasındaki model merkez sağ ve liberal bir parti. CHP'yi çağrıştıran bir parti olmayacak. 'Sağ ve liberal bir çizgide olmamız lazım' diyorlar. Bunun kararı alındı. Yeni bir parti kurulacak. Yepyeni bir program ve anlayışla, CHP’nin devamı veya etkisinde olmayan; Gelecek, Saadet, DEVA ve DEM Parti gibi farklı renkleri kapsayan karma, liberal bir sağ parti olacak. Özal’ın 'dört eğilim' modeline benzer şekilde Türkiye’yi kucaklamayı hedefliyorlar. İmamoğlu'nun kafasında kurucularla bir ilgili şekillenme olmuş. Eski sağ siyasetçilere, Ülkücülere ve muhafazakarlara teklif gittiği yönünde bilgi var.

'CHP'de kalalım diyen' bir grup Özgür Bey'e diyorlar ki: 'Yeni partiye giderseniz İmamoğlu'nun güdümünde olursunuz. Sizi anlamlı kılan CHP. CHP'de kalın ya da solda üçüncü yol kurun.

