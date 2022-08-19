Yandaş isim tutuklandı, yardım istedi

Yandaş Fatih Tezcan, Twitter hesabından cezaevine girdiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan'ın, “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezası ertelenmemişti.

Tezcan Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ben cezaevine giriyorum ama Fatihler milli gençlik akademisinin sabit giderleri gerek personel gerek Kiralar gerek faturalar olarak çok yüksek lütfen ben içerdeyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allaha emanet olun ve dua edin"