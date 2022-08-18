Bekçiyi ısıran köpek 2 gün gözaltında tutuldu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, 13 Ağustos'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile sokakta oturan 22 yaşındaki Doğukan Ç., 20 yaşındaki Emirhan Ç. ve 18 yaşındaki Murat C. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

DHA'da yer alan habere göre, çevredeki bir köpek, iddiaya göre biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alındı. Köpek ise götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

Bekçilerin şikâyetiyle açılan soruşturmada, gençlerin komut verdiği gerekçesiyle ‘silah’ olarak nitelendirilip, 2 gün gözlem altında bekletilen ve uyutulacağı iddia edilen köpek için Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) harekete geçti. Emniyetteki görüşmeler sonucu dernek tarafından alınan köpek, barınağa yerleştirildi.

Şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest kalırken, yaralı bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karışanlar, olayda yanlış anlaşılma olduğunu ve kendilerine ait olmadığını belirtikleri köpeğin ‘suçsuz’ olduğunu kaydetti.