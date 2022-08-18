Aydın'da bir polis tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Bayram K. ile karşılaştığı Kemal G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, Kemal G.'nin arkadaşlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bayram K. kavga esnasında belinden çıkardığı beylik tabancasıyla önce 3 el havaya ateş etti. Ardından Kemal G.'yi bacağından yaraladı.

Kemal G. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayram K. ise olayın ardından gözaltına alındı. Bayram K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.