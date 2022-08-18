İstanbul Emniyeti'nde büyük değişiklik: 21 emniyet müdürü gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı yaz dönemi tayin ve atamaları açıklandı.

Buna göre, İstanbul'da 10 ilçe emniyet müdürü ile İstihbarat, TEM, Mali Şube, Olay Yeri İnceleme gibi 12 şubenin müdürleri değişti.

İstanbul Emniyeti'nde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri de çeşitli illere tayin oldu.

Mustafa Varol'un İstihbarat Daire Başkanlığı'na (Ankara) atanmasının ardından İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü İlyas Kayış atandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı oldu.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi ile 112 Acil Durum Hattı'ndan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser de başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

İl İçi Atama Listesi'ne göre, Personel Şube Müdürü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü görevini yürüten Serdar Örs oldu. İki yılı aşkın süredir Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve aynı zamanda İnşaat Emlak Şube Müdürü olan Emniyet Müdürü Süleyman Gökdemir'se çifte görev yürütecek.

17-25 Aralık sonrasında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Gülen Cemaati'ne yönelik düzenlediği operasyonlarla bilinen ve son olarak İstanbul'a atanan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Korkmaz, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki atamalar şöyle:

A Bölgesi'nden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Recep Tepebaşı,

B Bölgesi'nden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Koray Şensoy,

C Bölgesi'nden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Burak Bal,

TEM Şube‐Bomba İmha Şube‐Kalekollardan Sorumlu İl Emn. Mdr. Yrd. Aşkın Kılıçkeser,

Eğitim Şube‐TDP Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Barış Çukur,

Destek Hiz.‐İnşaat Emlak Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Hüseyin Eke,

Genel Denetleme Disiplin‐Belge Yönetimi Şubeden Sor. İl Emn. Md. Yrd. Serdar Göriş,

Polisevi (Pekom) Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Gazi Kaçmaz,

Boğaziçi Köprü Koruma Şubeden Sorumlu İl Emn. Md. Yrd. Murat Çakır oldu.

Şube müdürleri değişti

ANKA'dan Edda Sönmez'in aktardıklarına göre şube müdürleri atamaları şu şekilde.

İstihbarat Şube Müdürü İlyas Kayış,

Terörle Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı,

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Korkmaz,

Güven Timleri Şube Müdürü Hüseyin Şahin,

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Gülpınar Adir,

Personel Şube Müdürü Serdar Örs,

İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Mustafa Ergenç,

Polis Evi Şube Müdürü Murat Aydın,

Belge Yönetimi Şube Müdürü Rabia Altun,

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü İhsan Süngü,

Dış İlişkiler‐İnterpol Europol Şube Müdürü Hilal Bahadır,

Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü Seval Erdem Gürdoğan oldu.

İstanbul'un ilçelerine atanan yeni emniyet müdürleriyse şöyle oldu: