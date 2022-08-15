Yandaş gazetecinin paylaştığı ankete göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yükselişte

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine bir yıldan az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin yayımladığı anketlere çevrildi. Son olarak Areda Survey, 26-30 Temmuz tarihleri arasında iki bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,8'i "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verdi.

İkinci sırada yüzde 23'le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alırken, onu yüzde 15,8'le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 8,6'yla dördüncü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 2,8'le beşinci sırada.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na destek artıyor

Selvi, mayıs ve haziran ayı verilerinin incelendiğinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğin yükseldiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu mayısta yüzde 10,6, haziran ayında ise yüzde 12 oranında oy alıyordu. Bu oran temmuz ayında yüzde 15.8’e yükseldi.

Erdoğan'a destek ise mayıs ayında yüzde 45,7, haziran ayında yüzde 46,3'tü. Temmuz ayında bu oran yüzde 47.8’e yükseldi.