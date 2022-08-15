Cumhurbaşkanı adaylığı netleşiyor: Toplantı tarihi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde başlayan 6’lı masa toplantılarının ilki, 12 Şubat'ta Ahlatlıbel'de yapılmıştı.

CHP, İYİP, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti liderleri yuvarlak masa etrafında buluşmuş ve ittifak konusunu değerlendirmişti.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 21 Ağustos’ta yapılacak toplantı, 6’lı masanın bugüne kadarki en kritik ve en önemli toplantısı olma özelliği taşıyor. Toplantının gündemi, alınacak kararlar ve bundan sonra atılacak adımlar, bütün partilerle görüşerek belirlendi.

Habere göre yapılacak toplantıdan detaylar şunlar:

Ev sahibi Saadet Partisi, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’te attığı adımlar konusundaki hassasiyetlerini dile getirecek. Ekonomideki istikrarsızlık, geçim sıkıntısı çeken vatandaşı rahatlatmaya yönelik tedbirler ele alınacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Kur Korumalı Mevduat’ın Hazine'ye ve ülkeye verdiği zarar değerlendirilecek.

Toplantılara 45 gün ara verilmesi planlanıyor

İktidarın değişmesi durumunda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş döneminde neler yapılacağı ele alınacak. Toplantılara 45 gün ara verilmesi planlanıyor. Anayasa Komisyonu’nun tamamladığı Anayasa çalışmaları da toplantının gündeminde. Komisyonun neticelendirdiği, 75 maddeye dokunulmadı; bu maddelerin hepsi ele alındı. Diğer maddeler üzerinde görüş alışverişi olacak.

Rusya’nın ana yüklenici/yapımcı firmayı projeden çıkardığı Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı da toplantıda ele alınacak. Cemevlerine yönelik saldırıların yanı sıra; Alevi vatandaşların talep ve beklentileri, hakları ve kazanımları değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Esad’la muhalefeti görüştürme sözlerinin ardından tekrar ısınan Suriye meselesinin siyasi çözümü de toplantının gündem maddeleri arasında. KYK meselesi, 6’lı masanın mutabakat metinlerinde geçmesine rağmen bunun yalnızca CHP’ye mal edilmesi şık bulunmuyor. Bu adımların nasıl duyurulacağı konuşulacak. Aynı zamanda 6’lı masanın ekonomik-sosyal-siyasal vaatlerinin neler olacağı üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı netleşiyor

Toplantılara verilecek 45 günlük arada; partiler kendi iç gündemlerine yoğunlaşacak. Bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da değerlendirilecek. Partiler, yetkili kurullarında ve komisyonlarında Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini ele alacak. Her parti kendi adayını mı çıkaracak, yoksa ortay bir aday mı belirlenecek, bu aday kim olmalı? Sorularının yanıtları aranacak. Toplantılara 45 günlük ara verilmesi önerisini Gelecek Partisi’nin yaptığı, “Toplanıyorlar ancak hiçbir karar alamıyorlar” eleştirisini de bertaraf etmeye yönelik olduğu belirtiliyor.

Ortak propaganda süreci

Liderler bu toplantıda, propaganda sürecini de ele alacaklar. Propaganda sürecinin ortaklaştırılması nasıl olabilir? Liderler bu konuya eğilecekler. Örneğin, bir lider herhangi bir ile ziyaret yapıyorsa, ziyaretin yapıldığı hafta oraya 6’lı masa liderlerinden kimse gitmeyecek. Kurulacak bir seçim koordinasyon merkezi, bu ziyaretlerin çakışmasını önlediği gibi eşgüdümü sağlayacak.

Ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi durumunda, cumhurbaşkanı adayının yapacağı ziyaretlere, diğer partilerin genel başkan yardımcıları eşlik edecek. Böylece ortak bir görüntü verilecek. Tabela çalışmaları noktasında da 6 parti koordine olacak.

Üzerinde durulan konu; seçime giderken ittifakın ortak logosunun altında 6 partinin logosu yer alsın mı? Bu konularda yapılacak işbirliğinin detaylarını liderler görüşecek. Teşkilatları yormayacak, yıpratmayacak bir propaganda sürecinin hazırlıkları yürütülürken, ittifak partilerini güçlü gösterecek bir yaklaşım sergilenmesi amaçlanıyor.

Seçim güvenliği

6’lı masanın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de seçim güvenliği. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun YSK listeleri ile ilgili açıklamasının ardından bu konuda tartışmalar başlamıştı. 6 partinin kurduğu seçmen inceleme merkeziyle birlikte, hangi parti hangi bölgede teşkilat olarak daha güçlü ise onun bilgileri bu merkeze ulaşacak ve koordineli şekilde seçim ve sandık güvenliği çalışması yürütülecek.