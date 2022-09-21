Yandaş gazete yazdı: AKP 'köstebekleri' buldu ama bir şey yapamıyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarının faizlerinin silinmesi, icralık borçların bir kısmının tahsilinden vazgeçilmesi, araç alımında ÖTV indirimi yapılması planı gibi adımlar iktidardan önce Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmış, AKP bunun üzerine bürokraside köstebek avına çıkmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bakanlıklar bünyesinde bilgilerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik araştırmalar yapıldı.

Bu kişilerin hâlen ‘kızak kadrolar’ olarak bilinen ve havuzda bekleyen bazı eski bürokratlar olduğu öne sürüldü.

Habere göre bakanlıkların araştırması sonucu ‘Hâlen aktif görevde bulunan’ bürokratlardan bir sızıntı olduğu tespit edilemedi. Bilgi sızdırdığı öne sürülen eski bürokratlardan bazılarının ‘Müşavir’ kadrolarında görev yaptıkları, bir aktif görevleri bulunmadığı ifade edildi.

Haberde yer alan bilgiye göre bu kişiler hakkında işlem yapılamıyor. Bakanlık kaynakları gazeteye yaptıkları açıklama “Kanun gereği devlet sırrı niteliğinde olmayan bilgi sızdırılmadıkça bir işlem yapılamaz. Çakılı kadroda görev yapıyorlar. İşten atamazsın, ceza veremezsin” dedi.