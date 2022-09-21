Dikkat çeken yazı: Soylu'nun 3 haber sitesi AKP'lileri de hedef alıyor

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet'teki köşesinde "Süleyman Soylu trolleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kontrolünde hareket eden haber siteleri ve sosyal medya trollerinin olduğunu belirten Pehlivan, Soylu'nun kontrolündeki söz konusu trol ordusuyla kendisine tehdit olan herkesi hedef gösterdiğini vurguladı.

Pehlivan yazısında, "O siteler ki her gün Süleyman Soylu propagandası yapıyor, Bakan’ın düşman gördüğü isimlere dair operasyon kokan metinleri paylaşıyor. Hatta üç ayrı sitede de aynı görseller, aynı başlıklar, aynı satırlar yayımlanıyor. Gün geliyor, hedef gösteren o yayınların muhatabı bazen parti içinden Metin Külünk, bazen Mehmet Metiner bazen de başka bir AKP’li kurmay dahi oluyor" ifadelerini kullandı.

İşte Barış Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Evet, trolleri konuşurken Süleyman Soylu’yu atlamak olmazdı.

Zira, öğrendim ki...

AKP içinde Soylu’ya yakın olduğu bilinen web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına dair de bir rahatsızlık vardı.

Öyle ki, Soylu’nun danışmanlığını da yapan akrabası C.D’nin bu siber şebekenin başında olduğu konuşuluyor. Onun koordinasyonunda üç ayrı “haber” sitesi ve onlarca sosyal medya hesabı Bakan Soylu için çalışıyor. O siteler ki her gün Süleyman Soylu propagandası yapıyor, Bakan’ın düşman gördüğü isimlere dair operasyon kokan metinleri paylaşıyor. Hatta üç ayrı sitede de aynı görseller, aynı başlıklar, aynı satırlar yayımlanıyor. Gün geliyor, hedef gösteren o yayınların muhatabı bazen parti içinden Metin Külünk, bazen Mehmet Metiner bazen de başka bir AKP’li kurmay dahi oluyor.

Sahi, Süleyman Soylu ne yapmaya çalışıyor? Gün gelir, AKP de biz de öğreniriz.

İşte o güne kadar, seçime giderken mıh gibi aklımızda tutmalıyız:

Bir doğru üç yalanı yaymak içindi. İşlenen suçlar kadar işleniş yolları da eskiydi. Değişen sadece suçluların adıydı. Akıbetleri ise değişmeyecek."