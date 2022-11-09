Yandaş gazete İmamoğlu davasına bakan hakimi hedef aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar aşamasına gelindi. Cuma günü görülecek duruşma öncesi ise dikkati çeken gelişmeler yaşandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, davaya bakan hakim Hüseyin Zengin'i eleştirmeye çalışırken, bu durum eleştiri oklarının İçişleri ile Adalet Bakanlıklarına yönelmesine neden oldu.

'İmamoğlu'nu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıda İmamoğlu'nun yargılandığı davanın perde arkasında yaşananlara değindi.

Terkoğlu, 21 Eylül'deki duruşmayı erteledikten hemen sonra görev yeri değiştirilen hakim Hüseyin Zengin'in güvendiği isimlere "İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi" dediğini aktardı.

Sabah'tan karşı hamle

Terkoğlu'nun yazısı, gündemde geniş yer tuttu. Sabah gazetesi ise, belki de tepkileri savuşturmak adına, Zengin'in 'FETÖ iltisaklı' olduğunu ileri sürdü.

Sabah'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat yapılanması ve hakimlik sınavı çalışma evleri ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında örgüt içinde görev alan isimlerin ifadelerinde Hüseyin Zengin'in FETÖ evinde kaldığı, 17-25 Aralık sonrası ise ayrıldığı yer aldı."

Ayrıca Hakim Hüseyin Zengin’in "FETÖ’nün mahrem yapılanması" içinde yer aldığını ileri sürüldü. Ancak, Sabah'ın 'FETÖ iltisaklı olduğunu' ileri sürdüğü hakimin yeni görev yeri olan Samsun'da davalara girmeye devam ettiği bildirildi.

Haberlere erişim engeli

Bu arada Hakim Hüseyin Zengin’in başvurusu üzerine Terkoğlu'nun yazısına ve konuyla ilgili yapılan haberlere erişim engeli getirildi.

Sabah gazetesi erişim engelini “Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli” başlığıyla haberleştirdi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Hakim Hüseyin Zengin, daha sonra Sabah gazetesinin hakkında yaptığı ve 'FETÖ' suçlamasının yer aldığı haberle ilgili de erişim engeli başvurusunda bulundu. Mahkeme, Zengin’in başvurusu üzerine Sabah’ın haberlerine erişim engeli getirdi.