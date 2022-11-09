Ankara kulisi: 'İmamoğlu adaylık sürecinde ihtimal dışı değil'

Murat Yetkin "Keskin siyasi manevralar: Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Erdoğan" başlıklı bugün yazısında son günlerdeki siyasi gerilimleri, gelişmeleri ve açıklamaları değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Yetkin adaylık tartışmasında hâlâ 4 isminde gündemde olduğunu belirtti. "İmamoğlu adaylık sürecinde ihtimal dışı değil hala bana kalırsa" diyen Yetkin yazısının sonunda "Mansur Yavaş da değil. Hatta kendisi olmadığını söylese de Akşener dahi değil. Kılıçdaroğlu adaylığı istese de kararını Altılı Masayla birlikte verecek gibi." ifadelerini kullandı.