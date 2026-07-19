Yandaş gazete futbolda bahis operasyonunun kapıda olduğunu duyurdu: 'Ağustos ayında fırtına kopacak'

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ortaya yeni bir iddia atıldı.

Yandaşlar futbolda bahis soruşturmasının devamının geleceğini ve liglerin başlayacağı ağustos ayında "Türkiye'de fırtına kopacağını" öne sürdü.

'Bu işin adı bahis değil, şike dalgası'

Türkiye gazetesi yazarı Tahir Kum, bazı kulüp yöneticileri hakkında tespitler yapıldığını öne sürdü ve "Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk" diyerek şöyle konuştu:

"Ancak sizin isimlerini okuduğunuz konu bir bahis operasyonu değildir. Bu işin adı bahis değil, şike dalgasıdır."

'Sezon başlamadan önce fırtına kopacak'

Soruşturmanın genişleyeceğine işaret eden Kum, "Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son beş yılda profesyonel liglerde görev yapan başkan ve yöneticilere ilişkin bilgileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilettiğini öne süren Kum, elde edilen verilerin TFF'ye ulaştığını iddia etti.

Kum, "Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz" dedi.

'Federasyon yetkilileri de var'

Kum, söz konusu soruşturmanın futbolcular ve kulüp yöneticileriyle de sınırlı kalmayacağını öne sürdü.

Kum, "Bunun içerisinde federasyon yetkilileri de var. Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim... Eğer bunlar varsa bunlar da kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

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