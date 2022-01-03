Yandaş gazete emeklilere 500 liralık ek 'zammı' açıkladı

Sabah gazetesi bugün açıklanacak memur ve emekli maaşlarına ilişkin çeşitli iddiaları sayfalarına taşıdı.

Konuya ilişkin haberde, "SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında maaşı olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor" denildi.

Bu zaten açlık sınırında maaş alan emeklilerin maaşının açlık sınırına çekilmesi anlamına geliyor.

Haberde, enflasyon farkı ve toplu sözleşme dolayısıyla memurlara yapılacak zammın yüzde 20'yi bulabileceği, buna ek olarak bir de refah payı zammının gündeme geleceği öne sürüldü.