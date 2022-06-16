Yandaş gazete asgari ücret 'zam formülü'nü yazdı

AKP iktidarından gelen çelişkili ve belirsiz açıklamalar asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarını artırmış durumda.

Yandaş Sabah gazetesine göre, asgari ücrete zam için çalışma yapılıyor. Konuya ilişkin haberde, "Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında artırım, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor" denildi.

Haberde şu iddia yer aldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35.64 olmuştu."