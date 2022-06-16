Nükleer silahlara bir yılda 82,4 milyar dolar harcandı!

2021'in her dakikasında dünya çapında nükleer silahlara 156 bin 840 dolar harcandığı ortaya çıktı. Bu haftanın başında yayımlanan Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'nın (ICAN) raporuna göre, küresel nükleer silah harcamaları 2021'de arttı.

ABD, Çin, Rusya, Fransa, Hindistan, İsrail, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), Pakistan ve İngiltere'nin oluşturduğu nükleer silah sahibi dokuz ülke, bu silahlara bir yıl içinde tahminen toplam 82,4 milyar dolar harcadı. Söz konusu ülkelerin elinde 13 bine yakın nükleer silah bulunurken, ICAN'ın tahminlerine göre, bir önceki yıla göre nükleer silahlara harcanan para yüzde 9'luk bir artış gösterdi.

ICAN'ın küresel nükleer harcamaların yıllık özetini verdiği raporunda, nükleer silahlara dönük kaynak aktarımın devam eden salgın ve artan küresel gıda güvensizliğine karşın arttığı vurgulandı.

Nükleer silahlara en çok para harcayan ülke ABD

ABD, 2021'de 44,2 milyar dolarla nükleer silahlara açık ara en büyük harcama yapan ülke oldu. ABD'nin nükleer silahlara dönük harcamaları, bu alana en çok para aktaran ikinci ülke olan Çin'in harcamalarının 4 katına yakın. Nükleer silahlara en az kaynak ayıran ülkeyse KDHC oldu.

Rapora göre dokuz ülkenin bir yılda nükleer silahlanmaya ayırdıkları paralar şöyle:

ABD: 44,2 milyar dolar (dakikada 84 bin 94 dolar)

(dakikada 84 bin 94 dolar) Çin: 11,7 milyar dolar (dakikada 22 bin 325 dolar)

(dakikada 22 bin 325 dolar) Rusya: 8,6 milyar dolar (dakikada 16 bin 301 dolar)

(dakikada 16 bin 301 dolar) İngiltere: 6,8 milyar dolar (dakikada 12 bin 873 dolar)

(dakikada 12 bin 873 dolar) Fransa: 5,9 milyar dolar (dakikada 11 bin 245 dolar)

(dakikada 11 bin 245 dolar) Hindistan: 2,3 milyar dolar (dakikada 4 bin 315 dolar)

(dakikada 4 bin 315 dolar) İsrail: 1,2 milyar dolar (dakikada 2 bin 315 dolar)

(dakikada 2 bin 315 dolar) Pakistan: 1,1 milyar dolar (dakikada 2 bin 151 dolar)

(dakikada 2 bin 151 dolar) KDHC: 642 milyon dolar (dakikada bin 221 dolar)

Silahlanmanın arkasında 'güvenlik endişeleri' değil, patronların çıkarları yatıyor

Rapor, söz konusu ülkelerin gıda ve enerji kıtlığı gibi sayısız küresel sorun yaşanırken nükleer silahlara bu kadar çok para harcadığına dikkat çekerken nükleer silah harcamalarının en büyük itici gücünün sözde "güvenlik endişeleri" değil, sermaye sınıfının çıkarları olduğu sonucuna varıyor.

ICAN, bazı ABD silah tüccarlarının nükleer silahlarla ilgili ihalelerden servet elde ettiklerinin altını çiziyor. Rapora göre Honeywell International, 2021'de nükleer ihalelerden 6,2 milyar dolar kazandı ve lobi faaliyetlerine 7 milyon dolar daha harcadı. Northrop Grumman ihalelerden 5 milyar dolar kazandı ve lobicilik için 11,6 milyon dolar harcadı. Lockheed Martin, nükleer silah ihalelerinden 1,9 milyar dolar aldı ve lobicilik için 16,9 milyon dolar harcadı.

Silah firmaları hükümetleri ve politikacıları yönlendirmek için 117 milyon dolar harcadı

Rapor, bu şirketlerin gelirlerinin büyük bir bölümünü lobiciler kiralamak ve politikacıları kitle imha silahları için kamu kaynaklarını daha da harcamaya teşvik eden "düşünce kuruluşlarını" finanse etmek için kullandığını ortaya koydu.

Raporun yazarları, binlerce ihaleyi, raporu ve lobi açıklamalarını inceledikten sonra, birkaç özel şirketin 2021'de toplam 30,2 milyar dolarlık nükleer silah ihalesi aldığı sonucuna ulaştı.

ICAN raporunda "lobicilik" finansmanına dair şu ifadelere yer verildi:

“Bu şirketler, karar alıcıları savunmaya daha fazla para harcattırmak için 117 milyon dolarlık lobi harcaması yaptı. Ayrıca nükleer silahlarla ilgili siyasal çözümler hakkında araştırma yapan ve yazan büyük düşünce kuruluşlarının çoğuna 10 milyon dolara yakın para harcadılar.”

'Çok taraflı silahsızlanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var'

Rapor, tüm bu nükleer silahlanma harcamalarının herhangi bir çatışmadan caydırmak için hiçbir şey işe yaramadığını ve Avrupa'daki son jeopolitik olayların nükleer silahlanmadan kâr eden sermaye gruplarının cüzdanlarını şişirmeye hizmet ettiğinini belirtti.

ICAN, bu harcamaların Ukrayna'daki savaşa dair caydırıcı etki yaratmayı başaramadığını da vurgulayarak "nükleer silahların işe yaramadığının" kanıtlandığını ifade etti. ICAN Politika ve Araştırma Koordinatörü Alicia Sanders-Zakre, “Bu yüzden çok taraflı silahsızlanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf devletlerin Viyana'daki [21-23 Haziran] ilk toplantısı bundan daha iyi bir zamanda olamazdı" dedi.

ICAN, 2017 yılında BM'de kabul edilmesine yardımcı olduğu Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na saygı gösterilmesi ve tam olarak uygulanması için aktif olarak kampanya yürüten, Cenevre merkezli uluslararası bir koalisyon. Şu ana kadar dünya çapında 59 ülke buna dahil oldu ancak henüz tek bir nükleer silah sahibi devlet bile katılmadı.