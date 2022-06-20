Yandaş gazete AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam oranını açıkladı

Hayat pahalılığı konusu tartışılmaya devam ederken, iktidar cephesinden ücretliler için gelen temmuz ayında enflasyon farkı açıklaması asgari ücrete 2. zam yapılacağı beklentisini artırıdı. Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yüzde 10'luk zamla net asgari ücret 4678,3 lira (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zamla da 5103,6 lira (brüt 6004,8 lira) olacak.

Asgari ücrete ara zam durumunda patronları korumak isteyen iktidar, prim desteğini değerlendiriliyor. Habere göre, SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde bir çalışma da var. Bu formülle asgari ücret 5 bin lirayı geçecek.

Açlık sınırı 5 bin 557 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM)'nin hesaplamalarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mayıs 2022 için 5 bin 557 lira.

BİSAM raporunda bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu belirtilirken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırının 19 bin 220 lira olduğu belirtildi.