Yanardağ'dan AKP programına davet edilen gazetecilere çağrı: 'Karanlıkçılara karşı birlikte direnelim'

RTÜK'ün TELE1'e yönelik üç gün ekran karartma kararının kendilerine tebliğ edildiğini açıklayan Merdan Yanardağ, söz konusu tebliğin geç bir saatte yapılmasından ve 1,5 gününün ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na gelmesinden dolayı RTÜK'ün kararına ilişkin beş günlük itiraz süresinin 2,5 güne düştüğünü belirtti.

Konuya dair sosyal medyada açıklamada bulunan Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK dün gece 22.02'de adeta yangından mal kaçırır gibi TELE1'in 3 günlük kapatma kararını tebliğ etti. Amaçları, yürütmenin durdurulması için mahkemeye yapacağımız itiraz süresinden bir günü çalmak. Bu kadar basit. Beş günlük itiraz süremiz vardı, bir gün dün 22.02'de gitti.

TELE1 ekranının karartılmasına itiraz için gerekli olan 5 günlük itiraz süresinin son 1, 5 günü de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına denk geliyor.. Çünkü, 28 Ekim Cuma yarım gün.. Tatil öğlen başlıyor. Mahkemeler çalışmıyor. Bu nasıl ucuz bir düşmanlıktır, anlamak mümkün değil."

'Gazetecileri, AKP'nin oyununa alet olmamaya çağırıyorum'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’teki seçim programı olan 'Türkiye Yüzyılı' için düzenlenecek programa davet edilen muhalif gazetecilere çağrıda bulunan Yanardağ, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti:

"AKP'nin 2023 seçim bildirgesi niteliğindeki, 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı 'vizyon toplantısı' TELE1 ekranının karartıldığı güne denk gelecek. AKP, iki yüzlülülüğünün tipik bir örneği olarak bu toplantıya 'muhalif' diye bilinen gazeteciler de çağrılmış. Ama TELE1'den kimse yok!

Onurlu, sansür ve ekran karartmayı kabul etmeyen bütün gazetecileri, AKP'nin oyununa alet olmamaya, onun sansürcü zihniyetini meşrulaştırmamaya çağırıyorum. TELE1 ekranlarının karartıldığı gün yapılacak o toplantıya katılmayın. Karanlıkçılara karşı birlikte direnelim.. Sıranın size gelmesini beklemeyin."