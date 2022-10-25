AKP programına davet edilen Gürses: Bir kez daha davet alırsam, gazetecilik yapmak üzere katılırım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’teki seçim programı olan 'Türkiye Yüzyılı' için düzenlenecek programa davet edilen muhalif gazeteciler içinde yer alan Özlem Gürses, "Başka bir toplantıda olduğum için ben katılmıyorum. Bir kez daha davet alırsam, bir Basın Kartım olmamasına rağmen, malum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iptal etmişti, yine de gazetecilik yapmak üzere davete katılırım" dedi.

Konuya ilişkin Youtube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Gürses, şu ifadeleri kullandı:

"Ertuğrul Özkök, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Taha Akyol, Çağlar Cilara, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek, Doğan Şentürk, İlker Karagöz, Çiğdem Toker’in de davet edilmiş olduğunu öğrenmiş oldum. Bu listenin aralarında bulunmak için ben bir şereftir. Nitelikli gazeteci buradaki isimlerin tamamı. Özkök New York’ta olduğu için katılamayacağını belirtmiş, Taha Akyol önceden ayarlanmış bir başka programı olduğu için, İsmail Saymaz ve Çağlar Cilara sanırım gidecek.

Önemli bir açılım. Valla helalleşiyorlar mı bilmiyorum. Gelibolu Belediyesi’nin bir panelinde moderatör olarak görevliyim. Aylar öncesinden planlanmış bir etkinlikti. Yaşar Aydın, Barış Pehlivan, Muharrem Erkek ve Ali Mert Taşcıer’in katılacağı "Türkiye’nin 2. Yüzyılında Cumhuriyet"i konuşacağız.

'Bir kez daha davet alırsam katılırım'

Ama bir kez daha davet gelirse gitmek istiyorum. Çünkü gözlerimle görüp size burada ne gördüğümü de bütün açıklığı ve şeffaflığıyla anlatmak istiyorum. Yalnız davet gelince şöyle bir sorun var. Benim artık Basın Kartım yok. 'İletişim Başkanlığı benim Basın Kartımı iptal ettiği için ben o salona nasıl gireceğim?' dedim. Onlar da dediler ki, 'Biz girişleri ayarlayacağız.'

Başka bir toplantıda olduğum için ben katılmıyorum. Bir kez daha davet alırsam, bir Basın Kartım olmamasına rağmen, malum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iptal etmişti, yine de gazetecilik yapmak üzere davete katılırım."