Yanardağ patlamasının ardından Pasifik ülkelerini tsunami vurdu

Japonya'nın bazı bölgelerini Tonga takımadaları yakınında denizaltındaki yanardağı patlamasının neden olduğu tsunami vurdu.

İlk tsunami dalgaları Tonga'nın ana adası Tongatapu'yu vururken insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sokaklar ve binalar sular altında kaldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 km kuzeyinde bulunan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai sualtı yanardağının patlamasının 1,2 metrelik bir tsunamiye neden olduğunu söyledi.

Pasifik Okyanusu'ndaki yanardağ patlamasının ardından ABD ve Kanada'nın bazı bölgeleri için daha önce bir tsunami uyarısı yapılmıştı. Uyarı ABD'nin batı kıyısı ve Alaska'yla Hawaii'ye de uygulandı.

Okyanustan yükselen büyük bir kül gözlemlenirken Fiji ve Vanuatu'da sarsıntılar hissedildi.

Tonga'da hasarın boyutu hemen bildirilmedi, ancak sosyal medyada yayınlanan videolarda kıyı bölgelerindeki evlerin ve binaların sulara gömüldüğü görüldü.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Tonga'da 82 cm'lik tsunami dalgaları görüldüğünü kaydetti.

Fiji hükümeti, ülkenin kıyı kesimlerindeki insanlara “normalden daha büyük dalgalar” nedeniyle daha yüksek yerlere çıkmalarını tavsiye eden bir tsunami uyarısı yayınladı. Bazı Fiji köylerinin sular altında kaldığına ve ailelerin tahliye edildiğine dair bildirimler mevcut.

Tonga Jeolojik Hizmetleri yanardağın 260 km yarıçapında 20 km'ye yükselen alana kadar kül, buhar ve gaz yaydığını belirtti.