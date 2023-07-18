Yanardağ bu defa 'cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılandı: 8 yıl daha hapis istendi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Birgün gazetesinde yayımlanan ‘Faşizm ve İslamcı Faşizm’ başlıklı seri köşe yazıları sebebiyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Diken'de yer alan habere göre savcı Salih Varol, Yanardağ’ın dava konusu yazılarının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiğini, bütün hakkında yazı içeriğinde ‘seçimlerde hile yapmak’, ‘millet iradesine el koymak’ gibi ithamlarda bulunduğunu belirtti. Bu nedenlerle yöneltilen suçla ilgili somut olgu bulunduğunu aktaran savcı, Yanardağ’ın zincirleme bir şekilde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada Yanardağ için 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla istenen 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası yineledi.

Cumhurbaşkanının avukatı da mütalaaya katıldığını ve Yanardağ’ın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Yanardağ’ın avukatı savunma için süre istedi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 14 Kasım 14.30’da yapacak.

Yanardağ'ın, Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklu yargılandığı davada ise 10,5 yıla kadar hapsini isteniyor.