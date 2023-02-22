Yamaçtan kopan kayalar işçi servisinin üzerine düştü: 4 yaralı

Artvin Barajı'nda görevli personeli taşıyan minibüsün ön kısmına isabet eden ve içeri giren kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı.

Yusufeli-Artvin karayolunun 8. kilometresi Deriner Barajı-3 tüneli çıkışı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, Artvin Barajı'nda görevli personeli taşıyan Murat Alpaslan yönetimindeki 08 AJ 600 plakalı servis minibüsünün üzerine düştü.

Aracın ön kısmına isabet eden ve içine giren kayalar nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

Haber

Kandilli Rasathanesi beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: '2030'a kadar...'