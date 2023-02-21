Kandilli Rasathanesi beklenen İstanbul depremi için tarih verdi: '2030'a kadar...'

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen depremler bölgede yıkıma neden oldu. Depremlerde 40 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Maraş depreminin etkileri geçmemişken dün de Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Son günlerde İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere bu sefer Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı.

Kalafat, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak” açıklamasında bulundu.

'2030'a kadar yüzde 64 olasılıkla İstanbul'da deprem olacak'

Haber Global'e konuşan, Doğan Kalafat’ın İstanbul depremi ile ilgili konuşması şu şekilde:

“Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır.”