Yalova'da sahneye böyle çağrıldı: '14. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova'daki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kılıçdaroğlu'nu kürsüye, "14. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ağzınız, yüreğiniz, beyniniz alışsın. Bunu kendi fikrim olarak değil, sokağın sesi olarak dile getiriyorum" diyerek çağırdı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrindeyim. Sakın ola ki hiç kimse umutsuz olmasın. Bir ahdim var bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, bir ahdim var hiç kimse inancı dolayısıyla ötekileştirilmesin” ifadelerini kullandı.

İktidara 5'li çete olarak adlandırdığı kamudan dev ihale alan şirketler üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek "Eğer yüreğin varsa televizyonda karşıma çıkarsın, sana ders veririm" dedi.

"Beş şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Bunlar paralarını da İngiltere’ye, vergi cennetlerine götürdüler" diyen Kılıçdaroğlu, "O paraların tamamını millete getireceğim" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Şimdi sesleniyorum. Diyebilirler ki ‘Ey Bay Kemal sen doğruları söylemiyorsun’ Ben de açık ve net söylüyorum. Eğer yüreğin varsa televizyonda karşıma çıkarsın, sana ders veririm. Kabahati var, çıkamaz.

Beşli çete benimle temasa geçmek istedi. Ama bu kardeşiniz hak, hukuk, adaletten yanadır. Ben bu milletin hakkını, hukukunu savunacağım.

Faize karşıyız diyorlardı. Bir adam durup dururken neden ben faize karşıyım der? Çünkü çok faiz ödüyordur, onun gizlenmesini ister.

Tefecilere çalışan bir iktidar var. 2002-2003-2022 yıllarında bizim devlet bütçesinden ödediğimiz faiz 253 milyar 541 milyon dolar… Devlet bir avuç kişiye faiz ödemiş. Her ay ödediğimiz faiz, 2 milyar 127 milyon 407 bin dolar. Her gün ödediğimiz faiz 73 milyon 230 bin dolar. "