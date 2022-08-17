Kılıçdaroğlu'ndan 'basından gizli' ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı ve Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin Doğan'ı ziyareti, basından gizlendi.

7 Ağustos Pazar günü CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Sarıyer’in Yeniköy mahallesinde oturan İzzettin Doğan'ı ziyaret etti.

Muhalif.com.tr'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu, Doğan'ın yanına yalnız çıktı. Koruma ve kameran bulunmayan ziyarette Şükrü Genç ve Canan Kaftancıoğlu mahalleli ile muhabbet etti.

Doğan'ı nasıl hatırlıyoruz?

Alevi örgütlerinin sağ partilerle en yakın temas kuran isimlerinden biri olarak bilinen İzzettin Doğan, AKP'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Alevi açılımını" destekleyenlerden biriydi.

Alevilerin AKP'ye karşı yaptığı kitlesel mitinglere katılımı düşürmek için yaptığı hamlelerle de tanınan Doğan, yaptığı Nâzım Hikmet-Gülen karşılaştırmasıyla ve Sivas Katliamı dolayısıyla Alevilerin tepkisini çeken Temel Karamollaoğlu'na destek açıklamasıyla da biliniyor.