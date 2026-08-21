Yalova'da 8 aylık hamile kadın katledildi: Karnındaki bebeği kurtarıldı

Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Demir, 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Demir'i pompalı tüfekle vurdu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 aylık bebeği kurtarıldı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan 19 yaşındaki Sultan Pelit Demir, ameliyata alındı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Muhammed Demir'in tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ettiği, Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sultan Pelit Demir'in cenazesi, Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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