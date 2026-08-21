  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Yalova'da 8 aylık hamile kadın katledildi: Karnındaki bebeği kurtarıldı

Yalova'da eşi Muhammed Demir tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 8 aylık hamile Sultan Pelit Demir yaşamını yitirdi. 19 yaşındaki Sultan Pelit Demir'in karnındaki bebeği operasyonla alındı. Bebeğin sağlık durumu iyi.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.08.2026 , 15:54

Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Demir, 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Demir'i pompalı tüfekle vurdu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 aylık bebeği kurtarıldı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan 19 yaşındaki Sultan Pelit Demir, ameliyata alındı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 

Hastanede yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Muhammed Demir'in tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ettiği, Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sultan Pelit Demir'in cenazesi, Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Antalya Havalimanı'nda kadın cinayeti: Elina Şengün emekli polis tarafından öldürüldü

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.