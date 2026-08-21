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Antalya Havalimanı'nda kadın cinayeti: Elina Şengün emekli polis tarafından öldürüldü

Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında Gürcistanlı Elina Şengün, emekli polis Hüseyin Durmaz tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Durmaz'ın Şengün'ün erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

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Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.08.2026 , 14:32

Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana gelen olaya göre, emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, Gürcistan asıllı Elina Şengün'ü beylik tabancasıyla vurdu. 

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

DHA'nın haberine göre, Şengün, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi Elina Şengün, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Durmaz ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sürekli tehdit ediliyormuş

Eline Şengün'ün havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı, Hüseyin Durmaz ile 2 yıldır ilişkisi olduğu belirtildi. Durmaz'ın Şengün'ü sürekli tehdit ettiği, sabah evde bulamayınca havalimanına geldiği, görünce de aracından tabancasını alıp vurduğu saptandı.

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