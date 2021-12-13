Yalova'da 2 kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre oto tamir işiyle uğraşan Ekrem T. (56) ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) bir gece önce kendi yaptıkları sahte içkiden içtiler. Çınarcık Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesinde bulunan işyerinde yaşayan Ekrem T. sabah dükkanını açmayınca komşuları ihbarda bulundular. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Ekrem T.'yi yatağında hareketsiz bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Ekrem T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı araştıran güvenlik güçleri Ekrem T. ile beraber içki içtikleri belirlenen Mehmet Y.'nin yalnız yaşadığı Hasan Baba Mahallesindeki evine mahalle muhtarı ile giderek onun da cesedine ulaştı.

Biri işyerinde, diğeri de evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilen 2 kişiden Ekrem T. Adapazarı'nda, Mehmet Y. ise Yalova'da toprağa verildi.

Yakınları iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.