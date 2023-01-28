Yalova Sefine tersanesinde zam beklentisi: İşçiler 1 Şubat'ı bekliyor

Kolin’e bağlı Koloğlu Holding bünyesinde bulunan Yalova Sefine Tersanesi'nde gündemde zam var.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasta olan tersane işçileri, Şubat ayı maaşlarına yansıyacak zamlarla ilgili işçilerde büyük bir beklenti olduğunu belirtti.

Henüz şirket tarafından ne kadar zam yapılacağının söylenmediğini ifade eden işçiler, her şeye sürekli zam yapıldığını, şuan aldıkları maaşın tamamının kira ve faturalara gittiğini, fazla mesaiye kalmadan geçinemeyeceklerini aktardı.

'Hakkımız olanı istiyoruz'

İşçiler, "Şubat ayında zamlı maaşlarımızı alacağız. Beklentimiz maaşlarımızın geçinebilecek seviyelere ulaşmasıdır. Şimdiye kadar yetkililerle görüşme çabalarımızın hepsi sonuçsuz kaldı, bir yanıt veren yok. 1 Şubat’ta açıklama yapılmasını bekliyoruz. Beklentimizin altında kalan bir zam oranını kabul etmeyeceğiz. Zaten üç kuruşa çalışıyoruz, geçinebilmek için sürekli fazla mesaiye kalıyoruz. Haftanın her günü çalışıyoruz, hemen her gün fazla mesaiye kalmak zorunda bırakılıyoruz. Ailemizi görmediğimiz günler oluyor. Yoğun çalışma saatlerinden dolayı arkadaşlarımız iş cinayetlerinde ölüyor. Hakkımız olanı almak istiyoruz" dedi.

'Fazla mesai, iş kazalarına ve işçi ölümlerine neden oluyor'

Riskli ve çok tehlikeli çalışma koşullarına sahip olan tersanelerde bir de yoğun fazla mesai iş kazalarının ve iş cinayetlerinin gerçekleşmesinin en önemli nedenleri oluyor.

Her gün fazla mesaiye kaldıklarını belirten işçiler, “Sürekli fazla mesaiye kalıyoruz. Çünkü ücretler tersanede bilerek düşük tutuluyor. Fazla mesaiye kalarak geçinmeye çalışıyoruz. Neredeyse günde 12 saatin üzerinde, zorunlu olarak mesaiye kalıyoruz. Bu durum iş kazalarının yaşanmasına ve işçilerin ölmesine neden oluyor” dedi.

Sefine Tersanesi emekçileri açıklanacak zam oranını bekliyor

Daha önce de banka promosyonlarındaki sessizliği ile haberlere konu olan Sefine Tersanesinde düşük maaşlara çalışan, geçinebilmek için sürekli mesaiye kalan işçiler emeklerinin karşılığını istiyor.

Geçinebilecek ücretler ve çalışma yaşamının iyileştirilmesini isteyen işçiler, bütün tersane işçilerini haklarını birlikte aramak için Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmaya çağırıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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