Mücadele ettiler, kazandılar: Trendyol motokuryeleri taleplerinin çoğunu aldı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta kontak kapatıp şirketin Maslak'taki merkezi önünde toplanan Trendyol motokuryelerinin direnişi dün sonuç verdi.

Dün görüşmeden çıkan kurye temsilcileri Maslak'ta toplanan arkadaşlarına yaptıkları açıklamada ortak fikir birliğine varıldığını duyurmuştu.

'Bu mücadelede işçiler kazanmış, patron kaybetmiştir'

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural, Trendyol işçilerinin kazanımının hakları için mücadele eden tüm işçilere umut olduğunu söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Trendyol işçileri kazandı. Bir hafta önce önerilen ücret zammını ve çalışma koşullarını kabul etmeyip kontak kapatan kuryeler önemli bir kazanım elde etti. En başta söylenecek şey, kuryeler büyük bir mücadele verdi ve bu mücadele hem taleplerinin çoğunun karşılanması, hem de patrona geri adım attırmayı başardıkları için çok değerlidir. Diğer yandan bu dönemde böyle önemli mücadelelerin devam etmesi adına örnek bir iş bırakma oldu. Şirket bir hafta boyunca işçilerin birliğini kırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Patronunun her türlü oyunu bir bir boşa düştü.

Bunun yanında işçilerin patrona sunduğu taleplerinin çoğu kabul edildi. Başta ücretler olmak üzere çalışma koşullarını içeren taleplerinin hepsinde düzenlemeler yapıldı. Paket başı primler, alevli saatler denilen sistem, mola süreleri, ceza sistemleri gibi ve daha pek çok önemli başlıkta talepler karşılandı. Geçtiğimiz hafta Salı günü şirketin verdiği sözden bugüne kadar kuryeler beklemedi, mücadele etti ve kazandı. Bu mücadelede işçiler kazanmış, patron kaybetmiştir."

Trendyol işçisi: Mücadeleyle etkili bir kazanım sağladık

Hakları için mücadele eden Trendyol işçilerinden biri de, kazanımın detaylarına ilişkin soL'a değerlendirmede bulundu:

"Mutluyuz. Birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir sonuca varmamız ayrıca mutlu etti bizi.

Altı saate yakın bir toplantı sürecimiz oldu. Daha önce hazırladığımız talep maddelerini sunduk. Bunlar arasında direttiğimiz farklı finansal konular vardı. Karşı tarafın da direttiği maddeler oldu. Orta yol bulmaya çalıştılar.

Biz taleplerimizin kabul edilmesi için mücadele ettik. Bazı konularda istediğimize ulaştık, bazılarında orta yolu bulduk. Nihayetinde etkili bir kazanım sağladığımızı düşünüyorum.

Bundan sonraki aktif çalışma sonrasında bariz belli olacak bir kazanım bu.

Yeni yıl için geriye dönük zam talebimiz vardı. Trendyol zammı ayın 16’sında yapmıştı. Şimdi talebimiz doğrultusunda yeni zammı 1 Ocak’tan itibaren olmak üzere uygulayacaklarını belirttiler.

Diğer görüştüğümüz konular da bizim çalışma şartlarımızı oluşturan teknik konulardı, sistemsel problemlerdi. Bu konuların da çözüleceğini bize bildirdiler.

Şu an sistem çok yeni olduğu için, işe yeni başlayan arkadaşlarımız mücadelemizde ne kadar kazanım elde ettiğimizi henüz farkına varmadı. Yeni sistem doğrultusunda somut bir rakamdan ziyade gün bazlı taban fiyatını yükselttik. Bunun neticesini bundan sonra çalıştığımız günlerde ve keseceğimiz faturalarda somut olarak göreceğiz. Bir hafta sonra bunun bir kazanım olduğunu tüm arkadaşlarımız görecektir."

Taleplerin çoğu karşılandı

Kuryelerin talepleri doğrultusunda paket başı primleri 40 TL arttırıldı. Hatalı sipariş iptallerinin de bu bonuslara eklenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca siparişin zarar görmesi durumlarında da sipariş teslim edilmiş gibi değerlendirilerek paket başı ücret ve bonusa dahil edilecek. Kuryelerin, mağazadan alıp müşteriye giden siparişler müşteri tarafından iptal edilse dahi bonus ve paket ücretlerine yansıtılacak.

Kuryeler, AVM ve sitelere dağıtımda paket başına 5'er TL ek ücret alacaklar. Kuryelerin “alevli saatler” olarak tabir ettikleri yoğun saatlerde mola kullanılabilmesi yönündeki talepleri de kabul edildi. Sipariş dağıtım sisteminde, kurye atamalarının adil biçimde atanması için gerekli çalışmalar yapılacak.

Kar tatili durumunda çalışılmadığında, kuryenin sipariş dağıtım ortalaması alınarak bir sonraki haftanın bonusuna yansıtılacak. Ayrıca kuryelerin şirket yönetiminden ve çağrı merkezi için talep ettikleri idari bazı talepler de kabul edildi.