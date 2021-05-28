Yalıkavak Marina yönetiminden kovulduğu iddia edildi: Mehmet Ağar'dan ilk açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker, Mübariz Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'ya "derin devletin başı" dediği Mehmet Ağar'ın "çöktüğünü" söylemişti.
Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında konuya ilişkin açıklamada bulunan Süleyman Soylu ise, Ağar'a Marina yönetiminden istifa çağrısı yapmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Ağar'ın Marina yönetiminden kovulduğu iddia edildi.
Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan Mehmet Ağar, "Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim" dedi.
Ağar şöyle konuştu: