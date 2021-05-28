Yalıkavak Marina yönetiminden kovulduğu iddia edildi: Mehmet Ağar'dan ilk açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker, Mübariz Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'ya "derin devletin başı" dediği Mehmet Ağar'ın "çöktüğünü" söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında konuya ilişkin açıklamada bulunan Süleyman Soylu ise, Ağar'a Marina yönetiminden istifa çağrısı yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Ağar'ın Marina yönetiminden kovulduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan Mehmet Ağar, "Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim" dedi.

Ağar şöyle konuştu:

“Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana.

Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok.”