Yalanda da Korkusuz: ‘Stalin tükürdüğünü yalayacak yoksa yapacağımı bilirim’ manşeti ve gerçekler

Yeni Osmanlı heveslileri, patronlar, tarikat ve cemaatler Cumhuriyet’le hesaplaşıp 29 Ekim'de zafer kutlaması yaparken, kendisini “muhalif” diye tanımlayan bazı “gazeteler” bu gerçekle hesaplaşmak yerine, yalanlara sarılmayı tercih ediyor:

Atatürk kurduğu cumhuriyeti böyle korudu. Boğazlar ve Ardahan’a göz diken SSCB’ye böyle meydan okudu: Stalin tükürdüğünü yalayacak yoksa yapacağımı bilirim.

Baştan aşağı uydurma olan bu manşet, sahte öykülerle dolu, “Atatürk” ismi kullanılarak basılan kitaplardan birinden alıntı.

Peki, bu yalan dolu alıntıyı Korkusuz gazetesi neden manşete çekmeyi tercih etti?

Çünkü Cumhuriyet düşmanlarının, Yeni Osmanlı heveslilerinin karşısına “korkusuzca” çıkmak yerine, tıpkı iktidar gibi antikomünist yalanlara sığınmayı daha güvenli buluyorlar.

Oysa topraklarımız emperyalistlerin işgali altındayken, Korkusuz’un yalanlarla hedef aldığı dost ve kardeş Sovyet iktidarı, işgale karşı bağımsızlığı için öne atılan Anadolu’daki devrimcilere karşılıksız şekilde altın ve silah desteği sunmuştu.

Bağımsızlık mücadelemizin en büyük destekçilerinden biri olmuştu Sovyetler.

Desteğin bir yönü buydu, sonrasında Cumhuriyet de kendi dostluk elini Sovyetler’e uzattı. (Bu öykünün sahte değil, gerçek ayrıntılarını okumak için)

Peki, Korkusuz’un artık “satmayan”, bayat komünizm düşmanlığından beslenen manşetinde doğru olan hiçbir şey yok muydu?

Odatv’den Mustafa İlker Yücel, Mehmet Perinçek’in “Atatürk’ün Sovyetler Görüşmeleri” adlı kitabında yer alan, görüşmenin "çok gizli" ibareli belgesini haberleştirdi.

O belgeyi aynı şekilde aktarıyoruz: