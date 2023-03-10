'Yalan bilgi yayma' iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Fırat Bulut serbest bırakıldı

Gazeteci Fırat Bulut, Bingöl Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fırat Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir aydır deprem bölgesinde görev yaptığını ve Bingöl Sulh Hakimliği tarafından hakkında 'yalan bilgi yayma' gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Bir aydır deprem bölgesinde haber yapıyorum. Bu akşam geldiğim Ankara Esenboğa’da gözaltına alındım. Bingöl Sulh Hakimliği hakkımda alanen yalan bilgi yaymaktan soruşturma açmış. Depremde yoktular, soruşturma ile susturmaya çalışıyorlar."

Bir aydır deprem bölgesinde haber yapıyorum . Bu akşam geldiğim Ankara Esenboğa’da gözaltına alındım.



Bingöl Sulh Hakimliği hakkımda Alanen yalan bilgi yaymaktan soruşturma açmış.



Depremde yoktular , soruşturma ile susturmaya çalışıyorlar. #GazetecilikSucDegildir pic.twitter.com/8CSJgw0Eu5 — Fırat Bulut (@firat_buluttt) March 9, 2023

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Bulut, Çubuk’ta SEGBİS yoluyla ifade verdi. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın Bulut hakkında talep ettiği adli koruma tedbirlerini de reddederek serbest kalmasına karar verdi. Fırat’ın haberleri Gazete Duvar ve Yeşil Gazete’de yayınlanıyordu.