'Yakında borçluların hesaplarına tek tek el konulacak'

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası Üyesi Özgür Karabat, kredi ve kredi kartı borçlarında oluşan tabloya ve AKP'nin planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ekonomide kontrolünü kaybeden AKP iktidarı, çok tehlikeli bir oyun oynamaya başladı. Maaşlar ve banka hesaplarını kontrol etmek için geniş kapsamlı bir proje yürürlüğe girdi. Kredi ve kredi batağı oyunu devrede!" diyen Karabat, "İhracatçının, turizmcinin, sanayicinin dövizlerini kontrol eden AKP hükümeti, şimdi 10 milyonlarca çalışanın maaşına göz dikti. Enflasyon karşısında ezilen vatandaşların gelirini artıramayan hükümet, onları kredi ve kredi kartı kullanmaya mecbur kılıyor" ifadesini kullandı.

Karabat, açıklamasını şu maddelerle sürdürdü: