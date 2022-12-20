Yakın zamana kadar AKP'ye yakınlığıyla bilinen Karaca: Altılı masa kimi aday gösterirse...

Yakın zamana kadar AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve Kabataş yalanını gündeme getiren isimlerden biri olan Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, "Bu seçimde 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum" dedi.

Cüneyt Özdemir, sosyal medya üzerinden "Nihal Bengüsü Karaca'nın son zamanlarda çaktırmadan veya açıktan nasıl olup da bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini anlamaya çalışıyorum" ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Özdemir'in paylaşımına yanıt veren Karaca ise "Bengüsü değil Bengisu . Konuşmayı dinleseydiniz altılı masanın önemine dikkat çektiğimi görürdünüz. Haa ama altılı masa demek Kılıçdaroğlu demektir diyorsanız bakın bu anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

Karaca, bir sosyal medya kullanıcısının, "Nihal hanım etrafta sizin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğiniz algısı var, doğrudur yanlıştır bilemem ama yersiz ve haksız bir algı değil bu" yorumu üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben bu seçimde 6’lı masa kimi aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Bekir Ağırdır’ın bilimsel teşhisi '6’lı masanın adayı kazanır' şeklinde. Ben de o kanaatteyim. Adaylar arası hizipçilik yapmak, kavga çıkartmak yanlış."