Davutoğlu: Erdoğan'la Bahçeli kına yakmasınlar, kınayı seçimde biz yakacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” açıklamasının ardından başlayan tartışmalarla ilgili, “Sayın Erdoğan, Bahçeli ellerine kına yakmasınlar. Kına için çok erken. Kınayı seçimde biz yakacağız” dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Altılı Masa'nın 26 Aralık’taki toplantısına ev sahipliği yapacak olan Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Davutoğlu, üzerinde uzlaşılması beklenen ortak protokol ile ilgili şunları söyledi:

“Liderler zirvesi ile ilgili son toplantıda iki konunun tamamlanması kararını aldık. Birisi geçiş süreci yol haritası. Birisi de ortak hükümet programı gibi ortak politikalar metni. Bunların komisyonu da sürekli çalışıyor. Çalışmalar sürerken, belli aşamalarda liderlere danışılması gereken hususlar var. Bizim ev sahipliğinde yapacağımız toplantıya kadar bunların tamamlanması için arada bir görüşme daha yapıldı. O zaman kadar bitmiş konuları bir gözden geçirelim diye karar verdik. Dolayısıyla ilk turda, görüş ayrılıkları olan komisyon içinde uzlaştırmak için yaptığımız bir turdu.

Ancak Ekrem İmamoğlu olayı olunca yarıda kesildi. Nitekim sayın Babacan ve Sayın Uysal’la görüşmeden İstanbul’a gitmek durumunda kaldık hep beraber. Dolayısıyla yarın Sayın Uysal'la görüşeceğim. Perşembe günü, Sayın Babacan'la görüşüp, şu ana kadar ki konulardaki, ihtilafları çözüme kavuşturacağız mümkün olduğu kadar. Sonra çalışmalar devam edeceği için bitmeden yani toplantıdan önce bir tur daha atacağız. Bir sebebi de Sayın Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nedeni ile net tarih tespit edemediğimiz için. Sağlık durumuna göre ikinci bir tur yapmaya ihtiyaç olabilir diye düşündük.”

'Şimdi politika önermeleri olacak'

Davutoğlu, protokolünün içeriğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"EYT ile ilgili ne yapılacağı, enflasyon hedefleri, istihdamla ilgili nasıl çözüm yolları bulundu? İşsizlik sorunu nasıl çözülecek? Bunlar somut noktasal çözümler olacak. Şunu şunu yapacağız gibi. Aslında somut önerilerimiz ilk açıkladığımız temel ilkeler metninde vardı. Ama şimdi politika önermeleri olacak. Yani tarımda şunları, sanayide şunları yapacağız. Dış ticareti artırmak için, kuru kontrol etmek için şunları yapacağız diye tek tek maddeleştirilmiş çok kapsamlı bir program olacak.”

'Erdoğan’la Bahçeli ellerine kına yakmasınlar'

Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” ifadesine ilişkin de açıklamada bulundu.

Davutoğlu, konuya ilişkin “Bunlar olur bazen, böyle bilinçli olmaksızın bir plan olmaksızın da yanlış anlaşılmalar olabilir. Biz bunu masada oturup konuşuruz. Hiç kimse buradan kendisine paye veya bu masanın dağılacağı gibi bir vehme kapılmasın. Sayın Erdoğan'la, Sayın Bahçeli ellerine kına yakmasınlar. Kına için daha çok erken. Kınayı seçimde biz yakacağız" dedi.