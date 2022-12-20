Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan'a kötü haber

Saros Araştırma Şirketi son kamuoyu yoklamasında katılımcılara 2023 seçim beklentilerini sordu.

"Bu pazar bir Milletvekili seçimi yapılırsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre AKP'nin oyu yüzde 33,1 olurken CHP'nin oyu yüzde 25,9 olarak ölçüldü.

Ankette İYİP'in oy oranı ise yüzde 11,5 olarak belirlendi. Gerçek Gündem'deki habere göre "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa x adaya oy verir misiniz?" sorusunun sorulduğu ankette; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 54,7 olarak ölçüldü.

"Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi ittifakın adayına verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 43,7'si Millet, yüzde 40,1'i Cumhur adayı dedi. Emek ve Özgürlük ittifakı adayının oy oranı ise yüzde 8,8 olarak ölçüldü.

"Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır?" sorusuna katılımcıların yüzde 48,9'u Millet İttifak derken, Cumhur İttifakı adayı ise yüzde 38,4'te kaldı.

"Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Seçenekler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 30,7 ile en yüksek oyu aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 63 olarak ölçüldü.

Ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya gelmesi halinde yüzde 50,5'i Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

Aynı senaryoda Akşener yüzde 45,4'te kalırken, Erdoğan yüzde 54,6 oy alıyor.