Gazeteci Barış Pehlivan, Sivas Katliamı’nın 30. yıldönümünde değerlendirmelerde bulundu.

Katliamın 30. yıldönümünde laiklik mücadelesinde güncel görevlerin olduğuna işaret eden Pehlivan, 'Yakılan ve boğulan aydınlarımıza boyun borcumuzdur bu mücadele' dedi.

Pehlivan şöyle konuştu:

"Türkiye’de biz bugün gericileşmede yarışanları görüyorsak, karanlığın hüküm sürmesini tartışıyorsak, her alanda çoraklaşmayı hissediyorsak, bunun en büyük fitillerinden biridir Sivas Katliamı.

O ateş bugün halen omzumuzda yanıyor. Bize düşen, hafızamızı korumak, düşümüzdeki geleceği örgütlemek ve inadına su olabilmektir bu topraklara…

Tüm bunları yaparken de sarılmamız gereken bir koca ağaç var: Laiklik.

O ağaca sadece baltalarla saldıranlara değil, korumak yerine onun gölgesinden bile utananlara karşı da mücadele vermeliyiz. Keza, daha birkaç hafta önceki seçim sonuçları da bunu bize emrediyor.

Unutmayalım ki, yakılan ve boğulan aydınlarımıza boyun borcumuzdur bu mücadele."