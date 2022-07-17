Yahudi mezarlarını tahrip eden çocuklar ailelerine teslim edildi

İstanbul'daki Hasköy Kamanda Musevi Cemaati Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarını tahrip ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 çocuk, sevk edildikleri adli makamlarca ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edildi. Çocukların tahrip ettiği mezar taşlarını İstanbul Valiliği'nin yaptıracağı açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe mahallesindeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribatı gerçekleştirdikleri belirlenen 11-13 arasındaki 5 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen çocuklar, savcılık işlemlerinin ardından ailelerine teslim edild
Çocukların mezar taşlarına verdiği zararın İstanbul Valiliği tarafından giderileceği açıklandı. Zarar gören mezarların en kısa sürede yaptırılacağı açıklandı. (ANKA)