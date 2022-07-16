Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü serbest: Mezar taşları yeniden yaptırılıyor

İstanbul'da Hasköy Musevi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etmişti.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için bugün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı.

Mezarların 18 yaşından küçük 5 çocuk tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.