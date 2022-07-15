Musevi Mezarlığı'na saldırıyla ilgili 5 çocuk gözaltına alındı

İstanbul'da Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan Hasköy Musevi Mezalığı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştirilmişti.

DHA'nın haberine göre mezarlık ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde saldırıyla ilgili 5 çocuk gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde 81 mezarlığın mermer taşlarının kırıldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.