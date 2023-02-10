Yahoo, çalışanlarının yüzde 20’sinden fazlasını işten çıkaracak

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun, çalışanlarının yüzde 20'den fazlasını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.
ABD merkezli haber sitesi Axios’un Yahoo yöneticilerine dayandırdığı habere göre; işten çıkarmalar, şirketin reklam teknolojisi birimindeki yeniden yapılandırma gerekçesi ile yapılacak.
Yıl sonuna kadar çalışanlarının yüzde 20’den fazlasını işten çıkarmayı planlayan Yahoo’nun reklam teknolojisi birimindeki çalışanların yüzde 50’si işten çıkartılacak.
Yahoo’nun bu hafta 1000 kişinin işine son vermesi ve işten çıkartılanların sayısının yıl sonunda 1600’ü aşması bekleniyor.