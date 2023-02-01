Tinder ve OkCupid uygulamalarının sahibi Match, çalışanlarının yüzde 8'ini işten atıyor

Dünya çapında 45 çöpçatan uygulamasının uygulamasının sahibi olan Match Group, 'borsadaki tahminlerin düşük çıkmasını' gerekçe göstererek işgücünün yüzde 8'inin işine son vereceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, firmanın Finans Direktörü Gary Swidler, şirketin ABD'de işten çıkarmaları zaten gerçekleştirdiğini ve sürecin diğer ülkelerde devam edeceğini söyledi.

Çöpçatan uygulaması şirketinin bu adımı Microsoft, Amazon, Apple, IBM gibi diğer büyük firmaların benzer kararlarıyla eş zamanlı geldi.

Match, dün yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrekte yaklaşık 3 milyon dolarlık kıdem tazminatı ve benzeri maliyetler ödemek zorunda kaldığını ve 2023'te ek 6 milyon dolar daha ödeme yapmayı beklediğini söyledi Firma, maliyet kesintilerinin yılın ikinci yarısında marjları iyileştirmeye yardımcı olacağını iddia etti.

Pandemide rekor kârlar bildirmiş, katlanarak büyümüştü

Match Group, Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish ve OurTime gibi popüler çöpçatan uygulamalarının sahibi konumda. Şirkete ait uygulamalara abone olanların sayısı Ağustos 2020'de, Covid-19 salgınının ortasında 10 milyonu aşmıştı.

Pandeminin başladığı yıl olan 2020'de Match Group'un yıllık brüt kârı, 2019'a göre yüzde 15,18 artışla 1,75 milyar dolar olmuştu. Match Group'un 2021 yıllık brüt kârı ise 2020'ye göre yüzde 22,13 artışla 2,14 milyar doları bulmuştu.

2021'de firma, Kore menşeli sosyal medya şirketi Hyperconnect'i hem nakit hem de hisse senedi ile 1,73 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu.

İlk çeyrek gelirinin 790 milyon dolar olması bekleniyor

Match, açıklamasında ayırca Tinder'ın marka algısını iyileştirmek için ilk küresel pazarlama kampanyasını başlatacağını söyledi.

Refinitiv verilerine göre, Match'in ilk çeyrek gelirinin 790 milyon dolar ile 800 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak şirket, analistlerin gelir beklentisinin 817,3 milyon dolar olduğunu belirterek, mevcut gelir tahminlerinin çok düşük olmasından yakınıyor.

Şirket ayrıca, son üç aydır gelir düşüşününden şikâyet ediyor.