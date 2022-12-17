Yağmur Sönmez cinayetinde 'azmettirici' tahliye edildi

Bir AVM otoparkında eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü’nün oğlu Murat Bayırköylü'nün, Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez’i öldürüp intihar etmesine ilişkin azmettirici olarak yargılanan tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz, hakkında karar verildi. Yavuzun tutuklu geçirdiği süre ve öğrenci oluşu dikkate alındı ve hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine hükmedildi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, başsavcıvekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza’nın hukuk fakültesi öğrencisi olan tek çocukları Murat Bayırköylü, 18 Mart’ta İstanbul Ataköy’deki bir AVM otoparkında ilgisine karşılık bulamadığı eczacılık bölümü öğrencisi Yağmur Sönmez’i tüfekle vurarak öldürmüştü. Daha sonra aracına binen Bayırköylü kendi yaşamına son vermişti.

Bayırköylü ardında bıraktığı mektupta, arkadaşı Halil İbrahim Yavuz’un Yağmur Sönmez’i öldürdükten sonra intihar etmesi için kendisini teşvik ettiğini yazmıştı. Bayırköylü’nün bilgisayarından da Yavuz’un gönderdiği, “Mantıklı olan hiç kafana sıkmaman ama ille de sıkıcam diyorsan tek gitme, Yağmur işini düşün, enayi gibi tek gitme” mesajı bulunmuştu. Tutuklanan Yavuz için ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

Kararını açıklayan mahkeme, Yavuz’u Sönmez’in "kasten öldürülmesini teşvik ettiği" gerekçesiyle 10 yıl hapse çarptırdı. Ceza iyi hal nedeniyle 8 yıl 4 aya indirildi. Mahkeme tutuklu kaldığı süre ve öğrenci olması nedeniyle Yavuz’u cezaevinden tahliye etti.