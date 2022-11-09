Yağmur Sönmez cinayetini azmettirdiği iddia edilen sanık hakkında mütalaa açıklandı 

İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında 18 Mart 2022 günü akşam saatlerinde Murat Bayırköylü, otoparkta tartıştığı eski sevgilisi Yağmur Sönmez'e tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.

Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Murat Bayırköylü'nün annesinin Hakim İsmihan Boza, babasının ise Bakırköy Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü olduğu öğrenildi.

'Sen neden onu da öldürmüyorsun' diye mesaj atmış

DHA'nın haberine göre Murat Bayırköylü'nün çocukluk arkadaşı Halil İbrahim Yavuz tarafından gelen bazı mesajlarla cinayete ve intihara yönlendirildiği iddia edildi. Yavuz'un olaydan önce arkadaşı Bayırköylü'ye, “Sen daha önce de 17'nci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?”, “Sen neden onu da öldürmüyorsun?”, “Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak” ve “Fişek parasını ben veririm sen yeter ki o cesareti göster” şeklinde mesaj attığı ortaya çıkmıştı.

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Halil İbrahim Yavuzun Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme, başkasını yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi, suçlarından tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

'Annesine intihar mesajları attığını, desteğe ihtiyacı olduğunu söyledik'

Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki İsmihan Boza, tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz ve maktul Muratın yakın arkadaşı Şevder Dik, “Annesine Murat’ın intihar mesajları attığını söyledik. Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledik. Annesi farklı bir tepki vermedi, babasına söyleyeceğini söyledi. Olay olduğunda da yakın bir kafede oturuyorduk biz Halil’le. Halil’in annesi arayıp haber verdi. Şok olduğumuz için olay yerine gitmedik.” dedi.

'Bana oğlumun intihar düşüncesiyle ilgili kesinlikle bir şey söylemediler'

Duruşmada tanığın beyanlarına karşılık söyleyecekleri sorulan müşteki İsmihan Boza, “Bana oğlumun intihar düşüncesiyle ilgili kesinlikle bir şey söylemediler. Söylenseydi gerekli önlemleri alırdık. Madem intihar düşüncesi olduğunu biliyorlardı niye o zaman ‘Sen zaten atmadın kendini de silah alıyorsun’ diye yazıyor sanık oğluma. Burada iki eylem var. Birincisi sanık Murat’ı teşvik ediyor mu, ikincisi Yağmur’u öldürmesi için azmettirme var mı yok mu? Niye gazlıyorsun benim çocuğumu? Sonra niye 3. sayfa romanları gibi benim olmuyorsan onun da olmasın deyip bunları yapıyorlar. Niye bize söylemiyorlar” dedi.

Söz verilen tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz ise, “Annesini uyardım. Bazı insanlar bizi günah keçisi ilan etmeye çalışıyorlar. Biz kimsenin günah keçisi değiliz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mütalaa açıklandı

Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada Murat Bayırköylü’nün yazdığı mektubun son kısımlarında sanık ile görüşmelerinden bahsettikleri, sonrasında sanığın kendisine intihar etmesi tavsiyesinde bulunduğu ve intihar etmeden önce Yağmur Sönmez’i öldürmesi tavsiyesinde bulunması üzerine bu olayın kendisine mantıklı geldiğini ve mektupta söz konusu cinayeti işleyip intihar edeceğini beyan ettiği anlatıldı.

Murat ve Yağmur'un yakınlaşmasından rahatsız

Mütalaanın devamında, Yağmur Sönmez’in telefonunda tanık Ecesu ile yapılan yazışmalarda Murat, Yağmur, Ecesu ve Halil İbrahim’in olduğu bir fotoğrafla ilgili sanığı kastederek “Bakışlara bak Murat’ı öldürecek gibi bakıyor” yazdığı, yazışmalar incelendiğinde sanığın Murat ve Yağmur’un yakınlaşmalarından rahatsızlık duyduğunu ve sanığın Murat’a zarar vermekten bahsettiği ifade edildi.

Mütalaada Murat’ın annesi ve ailesine bilgi verip tedbir alması için bir şey yapmadığı, sanığın istikrarlı şekilde zaten psikolojisi iyi olmayan Murat’a intihar konusunda destekte bulunduğu, ters psikolojiyle intihar kararını kuvvetlendirdiği, intihar etmeden önce maktulü öldürmesinin doğru olacağı yönünde azmettirmede bulunduğu anlatıldı.

'Ağırlaştırılmış müebbet'

Mütalaanın sonunda iddianamede olduğu gibi sanığın olayı tasarlayarak işlediği kanaatine varıldığı belirtilerek sanık hakkında intihara yönlendirme suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık tarafına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede maktul Yağmur Sönmez ve Murat Bayırköylü arasında bir yakınlaşmanın olduğu, aynı dönemde Halil İbrahim Yavuz’un da Yağmur’dan hoşlandığı ancak Yağmur’un Halil İbrahim’i reddettiği bilgisi verildi.

18 Mart tarihinde bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına aracı ile gelen Yağmur’u Murat’ın tüfek ile ateş ettiği daha sonra aracına binerek aynı tüfekle intihar ettiği anlatıldı. Olay sonrası intihar eyleminin gerçekleştiği araç içerisinde intihar mektubu ibareli bir zarf bulunduğuna yer verildi.

Ayrıca Murat ve Halil İbrahim arasında gerçekleşen yazışmalar da Murat’ın intihar fikrinde ciddi olduğunu, tüfek aldığını şüpheli Halil İbrahim’e söylediği kaydedildi. Yazışmaların devamında Halil İbrahim’in “Tüfeği alıp kafana sıkacaksın Yağmur da gününü gün edecek cidden huzurlu olacak mı için. Yani zaten ölmeyecek misin Yağmur da yaşamaya devam edecek. Hazır elinde tüfek var. Yağmur seni bu noktaya getirdi, mutlu mutlu yaşasın mı? İlla kendi kafana sıkacaksan bir tane de ona sık bari. Yağmur işini iyi düşün gideceksen enayi gibi tek gitme” şeklindeki konuşmaların teşvik edici olup intihar kararını kuvvetlendirdiğine dikkat çekildi.

Şüpheli Halil İbrahim Yavuzun ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme, Başkasını yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi, suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.