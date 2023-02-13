Yağmacılıkla suçlandığı karakolda ölmüştü: 'Tepki oluşması için dosyaya farklı suçlar dahil edildi'

Hatay'ın Altınözü ilçesinde depremden bir gün sonra hırsızlık yaptıkları iddia edilen bazı kişiler yakalandı. Bir tekel bayiini yağmalamakla suçlanan şüphelilerin ifadesi üzerine soruşturma genişletildi.

Ahmet ve Sabri Güreşçi kardeşler, yağma ve hırsızlık suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında 11 Şubat sabahı Büyükburç Köyü'ndeki evlerinden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilmeyen iki kardeş Jandarma karakoluna götürüldü. Çocuklarının durumunu öğrenmek için 19.30’da karakolun önüne giden baba, battaniye ile hastaneye taşınan kişinin oğlu Ahmet Güreşçi olduğunu ve vefat ettiğini öğrendi.

Gözaltında işkenceyi anlattı

Karakola giden Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Sabri Güreşçi’yi darp edilmiş halde yatarken buldu.

soL’a konuşan avukat Mehdi Zana, Sabri Güneş’in “kardeşim ile birlikte Jandarma karakolundaki aynı odada işkenceye maruz kaldım” dediğini aktardı.

Ölüm muayene tutanağının eksik tutulduğunu belirten avukat Zana, uygun şartlarda otopsi yapılabilmesi için Türk Tabipleri Birliği ile görüştüklerini söyledi.

Jandarma iki kardeşin vatandaşlar tarafından darp edildiğini savunsa da avukatlar, gözaltı işlemi öncesi sağlık muayenesinin yapılmadığına dikkat çekerek görgü tanıklarının Ahmet ve Sabri Güreşçi’yi ekip aracına bindirilmeden önce sağlıklı halde gördüklerini aktardı.

'Tepki oluşturmak için dosya genişletildi'

Yağma ve hırsızlık suçlamasını ilk ifadelerinde kabul eden Ahmet ve Sabri Güreşçi ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı. Diğer şüphelilere ise cinsel saldırı, kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurma suçlamalarının yönetilmesi dikkat çekti.

Avukat Zana, farklı suçlara karışmış kişilerin “kamuoyunun tepkisini yükseltmek için” tek dosyada toplandığını belirtti.

Savcılık soruşturma başlattı

Baba Güreşçi, oğlunun ölümüne ilişkin “işkence” ve “taksirle adam öldürme” suçlamalarıyla şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Savcılığın Ahmet Güreşçi’nin ölümü hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.